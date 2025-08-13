След 20 г. обявиха награда от 100 000 паунда за намирането един от най-издирваните убийци в Англия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Награда от 10 000 лири е обявена за информация, която ще доведе до ареста на един от най-издирваните бегълци в Обединеното кралство във връзка с две убийства, извършени преди повече от 20 години. Кевин Парл от Ливърпул е заподозрян за убийството на 16-годишния Лиам Кели през 2004 г. и на 22-годишната Луси Харгрийвс година по-късно

Сега на 45 години, той е в неизвестност от 2005 г. Има съобщения, че е бил забелязан в Испания, Австралия и Дубай, но няма потвърдени наблюдения или съществени следи.

Наградата е предложена от Crimestoppers - независима благотворителна организация, която позволява на хората да съобщават за престъпления анонимно, предава Би Ти Ви.

Полицията съобщи, че няма нови развития по случая.

Лиам Кели е бил прострелян в гърдите и ръката в ранните часове на 19 юни 2004 г. в дома си в Дингъл, Ливърпул. Той е починал на място от раните си.

Луси Харгрийвс е спала на дивана, когато трима мъже нахлули в дома ѝ в Уолтън, Ливърпул, на 3 август 2005 г. и я убили.

След това подпалили къщата в Ламборн Роуд, а партньорът на Харгрийвс и 2-годишната ѝ дъщеря, които били на горния етаж, се наложило да избягат през прозореца.

Благотворителната организация описа Парл като висок около 195 см, с червена коса.

„Знаем, че има хора, които може би знаят къде е Кевин Парл. Време е да постъпите правилно", казва Гари Мъри от Crimestoppers.

„Нашата гаранция за анонимност означава, че никой никога няма да разбере кои сте, а вашата информация може да помогне да се възстанови справедливостта и да се донесе утеха на тези, които страдат от 20 години", казва още Мъри.