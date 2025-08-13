Най-малко 20 мигранти загинаха при преобръщането на лодка край остров Лампедуза

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко 20 мигранти се удавиха, след като малката им лодка се преобърна край бреговете на италианския остров Лампедуза в Средиземно море. Това предаде италианската новинарска агенция АНСА, позовавайки се на властите.

Спасителните операции са били "много сложни", подчертават властите, цитирани от БТА. Телата на 20 души са били извадени от водата, а оцелелите са между 70 и 80 души.

Властите се опасяват, че жертвите може да са много повече. Това е една от най-тежките трагедии с мигранти, случили се напоследък край малкия остров, намиращ се близо до бреговете на Тунис.