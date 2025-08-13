ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа на пътя Пловдив – Пещера, движението е ...

Времето София 34° / 32°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21099923 www.24chasa.bg

Австралийски учени откриха останки от кит на 26 млн. години

2552
Кит Снимка: pixabay

Австралийски учени откриха останки от кит, обитавал моретата преди 26 млн. години.

Музеите „Виктория" в Мелбърн са реконструирали вида на базата на останки от изключително добре запазен череп, намерен през 2019 г. в окръг Сърф Коуст, югозападната част на щата Виктория.

Учените открили „бърз хищник с остри зъби, който бил с размерите на делфин", отбелязва АФП.

„Става дума за малък кит с големи очи и уста, пълна с остри зъби", казва изследователят Руди Дънкан. „Представете си беззъб кит, подобен на акула – малък и измамно симпатичен, но определено не безвреден", допълва той, цитиран от БТА.

„Този фосил ни дава представа как древните китове са пораснали и са се развивали и как еволюцията е оформила телата им, докато те са се адаптирали към морския живот", казва палеонтологът Ерик Фицджералд, оглавяващ проучването, публикувано в научното издание Zoological Journal of the Linnean Society.

Кит Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)