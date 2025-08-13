Турция и Сирия подписаха споразумение за сътрудничество в отбраната

Турският министър на отбраната Яшар Гюлер и сирийският му колега Мурхаф Абу Касра подписаха днес в Анкара споразумение за сътрудничество в сферата на отбраната. То предвижда съвместни учения и консултации между армиите на двете страни, съобщи информационният сайт „Тюркийе тудей", позовавайки се на официално съобщение на турското министерство на отбраната.

Споразумението бе подписано в рамките на официалното посещение на Касра в Анкара, като на събитието присъстваха още сирийският външен министър Хасан Асад аш Шибани и директорът на сирийското разузнаване Хусеин ас Селеме.

"След среща, на която бяха обсъдени двустранни и регионални въпроси, свързани с отбраната и сигурността, министър Гюлер и министър Касра подписаха меморандум за разбирателство относно провеждането на съвместни учения и консултации", се казва в официалното съобщение на ведомството, цитирано от БТА.