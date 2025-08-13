ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вучич няма да променя сръбската конституция, за да се кандидатира отново за президент

1644
Александър Вучич КАДЪР: Фейсбук/Официален профил

Президентът на Сърбия Александър Вучич каза, че „през ум не му минава" да променя конституцията, за да се кандидатира отново за президент. Неговият втори мандат изтича през 2027 г. и по закон няма право отново да е държавен глава.

„Дали ще помагам на някого и дали ще се боря за това онези, за които смятам, че могат да водят Сърбия в бъдеще, да постигнат успех на изборите - със сигурност ще го направя," каза Вучич на пресконференция след днешната среща с австрийския канцлер Кристиан Щокер в Белград.

Сръбският президент каза още, че е политически ветеран и ще приключи кариерата си на президент след около година и нещо.

Вучич беше избран за първи път за президент на Сърбия през 2017 г. Той беше преизбран за втори мандат през 2022 г., който изтича през 2027 г.

Вучич добави, че в съответствие с конституцията и законите сръбските институции ще насрочат парламентарни избори, вероятно преди изтичане на законовия срок, а на изборите ще се види, „какво ще каже народът и кой ще победи".

В Сърбия се провеждат протести от ноември 2024 г., след като бетонната козирка на гарата в северния сръбски град Нови Сад се срути, като отне живота на 16 души. Според протестиращите до трагедията се е стигнало заради корупционни практики, довели до некачествен ремонт на сградата. Те настояват да бъде понесена политическа и наказателна отговорност за случилото се, а също така издигнаха искане за провеждането на предсрочни парламентарни избори в страната.

Последните парламентарни избори в страната бяха предсрочни и се проведоха през декември 2023 година, припомня БТА.

