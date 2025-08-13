ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа на пътя Пловдив – Пещера, движението е ...

Зеленски: Путин блъфира, опитва се да натисне по цялата фронтова линия

Володимир Зеленски и Фридрих Мерц СНИМКА: Ройтерс

Руският президент Владимир Путин блъфира, опитва се да натисне по цялата фронтова линия. Русия се преструва, че може да окупира цяла Украйна. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски на съвместна конференция с германския канцлер Фридрих Мерц. Двамата проведоха видеоконференция с европейски лидери и президента на САЩ Доналд Тръмп.

"Бих искал да има по-нататъшни санкции срещу Русия, ако Кремъл не се съгласи на примирие", добави Зеленски.

"Европейските страни правят всичко възможно, за да помогнат за определянето на дневния ред за срещата между Тръмп и руския президент Владимир Путин в петък", каза Мерц, цитиран от Би Би Си. 

Германският канцлер добави, че е важно Украйна да участва в мирните преговори, като първата необходима стъпка е прекратяване на огъня.

Мерц посочи още, че Европа и САЩ ще трябва да окажат по-голям натиск върху Путин, ако не се постигне напредък към сключване на споразумение.

Зеленски изрази благодарността си към Германия и всички партньори, които работят за мира в Украйна. 

"САЩ са готови да ни подкрепят", заяви Зеленски след разговора си с Тръмп и добави, че американският президент ще се свърже с него след срещата с Путин в петък.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

