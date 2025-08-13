Русия и Беларус започват съвместни военни учения с хиперзвуковата ракета "Орешник"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Русия и Беларус започват следващия месец съвместни военни учения, които ще включват хиперзвуковата ракета "Орешник".

Съвместните военни маневри на руската и беларуската армия през следващия месец ще включват учения за планирано използване на ядрени оръжия и на произведената в Русия хиперзвукова ракета със среден обсег "Орешник", каза днес беларуският министър на отбраната Виктор Хренин, цитиран от Ройтерс.

Коментарите на Хренин идват два дни преди срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Аляска, където двамата ще обсъдят евентуално споразумение за прекратяване на пълномащабната война в Украйна, която Москва отчасти започна от беларуска територия през февруари 2022 г.

Хренин заяви пред журналисти в Минск, че беларуските военни, заедно с руските им колеги, ще проведат учения за използване на хиперзвуковата ракета "Орешник", както и на ядрени оръжия по време на военните маневри в Беларус от 12 до 16 септември.

"Това е важен елемент от стратегическото ни възпиране. Както иска държавният глава, трябва да сме готови за всичко", каза Хренин, цитиран от беларуската новинарска агенция БелТА, предава БТА.

"Виждаме ситуацията по западната и северната ни граница и не можем да наблюдаваме спокойно милитаризацията и военната активност. Демонстрираме своята откритост и миролюбие", каза още Хренин и допълни, че страната остава готова да предприеме действия при нужда.

На запад и север Беларус граничи с Полша, Литва и Латвия, които са държави членки на НАТО, а на юг страната граничи с Украйна.

Този месец Путин съобщи, че е започнало серийното производство на "Орешник" и такива ракети вече са доставени на руските въоръжени сили. Москва ги използва за първи път през ноември миналата година срещу град Днепър в Украйна.

Миналата седмица Кремъл заяви, че вече няма да поставя никакви ограничения за това къде да разполага ракети със среден обсег, които могат да носят ядрени бойни глави, след отмяната на мораториума върху разполагането на такива оръжия, определена от Москва като принудителен отговор на действията на Запада.

Планираните съвместни руско-беларуски маневри, които носят наименованието "Запад 2025", породиха опасения за сигурността в съседните Полша, Литва и Латвия.

Президентът на Беларус Александър Лукашенко определи идеята, че Минск може да използва военните учения, за да нападне съседите си, като "пълна безсмислица".

Беларуските военни посочиха предстоящите съвместни маневри на НАТО в Полша, в които ще участват най-малко 34 000 военнослужещи, като доказателство за нарастващата милитаризация по границите на Беларус.

"Трябва да ги наблюдаваме много внимателно, което и ще правим, и да реагираме подобаващо", каза днес Хренин по повод военните учения на НАТО.

"Ако те проявят агресия към Беларус, разполагаме със съответните средства да отговорим", заключи беларуският министър на отбраната.