Полша ще плати 3,8 млрд. долара за модернизирането на изтребители F-16

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полша сключи сделка на стойност 3,8 млрд. долара за модернизиране на изтребители F-16. Това обяви полския министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш.

Военновъздушните сили на страната разполагат с 48 изтребителя F-16 С/D Блок 52+, които са доставени в страната между 2006 и 2008 г., съобщи полската новинарска агенция ПАП.

Министърът на отбраната на Владислав Кошиняк-Камиш заяви на пресконференция, че дейността по модернизацията ще се извърши във военния авиозавод в Бидгошч. "Настоящите способности на F-16 във вариант (C/D) са добри, но 20 години по-късно те не вече са недостатъчни срещу съвременните заплахи", подчерта той.

"Трябва да подобрим разузнавателните способности, комуникацията, интеграцията на (многоцелевите стелт) изтребители F-35, танковете "Ейбрамс" (M1 Abrams) и хеликоптерите "Апачи", както и способността да оперираме във всяка област, добави той.

Полша увеличава разходите си за отбрана от началото на войната в Украйна и планира да отделя 5 процента от брутния си вътрешен продукт (БВП) за въоръжените си сили през 2026 г.

По-рано този месец Полша сключи втора сделка на стойност няколко милиарда долара с южнокорейската промишлена група "Хюндай Ротем" (Hyundai Rotem) за доставка на танкове.