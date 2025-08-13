ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп планира втора среща с Путин, но и със Зеленс...

Времето София 31° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21100561 www.24chasa.bg

Земетресение с магнитуд 4,1 удари Югоизточна Турция

1708
Земетресение СНИМКА: Pixabay Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Трус с магнитуд 4,1 по скалата на Рихтер е регистриран днес в 17:45 ч. в района на град Кадирли в окръг Османие, Югозиточна Турция, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД). 

Земетресението е било на дълбочина 5,12 километра, като за момента няма данни за нанесени щети и пострадали хора, пише БТА. 

Земетресение СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)