Евакуират още селища заради пожара, който гори втори ден край Патра (Видео, снимки)

1516
Ситуацията се усложнява от високите температури, силните ветрове и трудния релеф на района КАДЪР: Екс/@karatsikakis

Големият пожар, който гори вече втори ден в гръцката област Ахая, Северен Пелопонес, продължава да обхваща нови райони и да предизвиква евакуации на селища, съобщават гръцките медии. 

Огънят започна вчера близо до промишлената зона на третия по големина град в Гърция – Патра. 

Държавната телевизия ЕРТ съобщава, че през последните часове жителите на още пет селища са получили указания по спешния телефон 112 да ги напуснат и да се отправят към центъра на Патра. 

Ситуацията се усложнява от високите температури, силните ветрове и трудния релеф на района, пише БТА.  

Съобщава се за изгорели жилищни и промишлени сгради, както и земеделски площи.

В селището Мореика, освен седем къщи, е изгоряла и църквата.

Кметът на Патра Костас Пелетидис съобщи за проблеми с електроснабдяването и водоснабдяването в някои райони. 

В обект на митницата в Патра от огъня са били напълно унищожени 550 автомобила. Повечето от тях не са били в движение.

Според служители на следствения отдел на противопожарната служба има подозрения, че пожарът не е избухнал случайно. На разположение на властите е видеозапис на двама души с мотоциклет, действията на които се разглеждат като подозрителни и се проучва евентуалното им участие в избухването на пожара. 

С пожара се борят 165 пожарникари с 5 наземни екипа и 51 пожарни коли, предаде АНА-МПА. От въздуха участват 7 самолета и 5 противопожарни хеликоптера. Наранявания са получили 15 пожарникари.

Четири селища са евакуирани на остров Закинтос в Йонийско море. С огъня там се борят над 100 пожарникари с помощта на три хеликоптера.

Трудна е ситуацията и с пожара край град Превеза, Западна Гърция. В община Зирос там е обявено извънредно положение, а жителите на редица селища са получили инструкция да се евакуират към Янина или към Арта. Днес следобед пламъците са навлезли в селището Палия Филипиада.

Пак от вчера голям пожар гори и на егейския остров Хиос. Там беше евакуирано едно селище. Значителен брой населени места обаче са без електрозахранване, защото огънят е унищожил около 150 електрически стълба.

КАДЪР: Екс/@karatsikakis

