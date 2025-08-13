Евакуират още селища заради пожара, който гори втори ден край Патра (Видео, снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Големият пожар, който гори вече втори ден в гръцката област Ахая, Северен Пелопонес, продължава да обхваща нови райони и да предизвиква евакуации на селища, съобщават гръцките медии. #πατρα #Φωτιες #φωτιά #γηροκομειο #καραμανδανειο pic.twitter.com/LVmpaCTZH2 — Αποστόλης Καρατσικάκης (@karatsikakis) August 13, 2025

Огънят започна вчера близо до промишлената зона на третия по големина град в Гърция – Патра. Σήμερα στην Πάτρα. Μια πόλη περικυκλωμένη από τη φωτιά.

Κάτοικοι μόνοι τους με κλαδιά προσπαθούσαν να σβήσουν τη φωτιά.

Πυροσβεστικά οχήματα έβρισκαν κρουνούς χωρίς νερό.

Παντού στάχτη, οργή, απόγνωση.



Γιατί η κυβέρνηση απένταξε από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Αιγίς» την… pic.twitter.com/S0NmzGbagM — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) August 13, 2025

Държавната телевизия ЕРТ съобщава, че през последните часове жителите на още пет селища са получили указания по спешния телефон 112 да ги напуснат и да се отправят към центъра на Патра. Σήμερα η Πάτρα παραδίνεται στις φλόγες....

Καίγονται σπίτια....

Απεγκλωβίζονται οι κάτοικοι...

Απειλείται το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών και το Πανεπιστημιο Πατρών .

Ο Θεός να βάλει το χέρι του #πατρα #φωτιά #Πυρκαγια #πυρκαγιες pic.twitter.com/o8AGG6a08j — Charis 😈😈😈 (@charis_xhar) August 13, 2025

Ситуацията се усложнява от високите температури, силните ветрове и трудния релеф на района, пише БТА. Καίγεται η #Πάτρα σπίτια και πολυκατοικίες στα Μποζαΐτικα γίνονται στάχτη. Κι όπως πάντα, το κράτος παρακολουθεί τις φλόγες… από την τηλεόραση. Στείλτε 🚒 !!!



#πυρκαγιες #φωτια pic.twitter.com/Xty0toQGDD — Herod Priovolos (@herodpriovolos) August 13, 2025

Съобщава се за изгорели жилищни и промишлени сгради, както и земеделски площи.

В селището Мореика, освен седем къщи, е изгоряла и църквата.

Кметът на Патра Костас Пелетидис съобщи за проблеми с електроснабдяването и водоснабдяването в някои райони. Εκκενώνεται και το Κωνσταντοπούλειο γηροκομείο στην Πάτρα



Το Επιτελικό Κράτος Μητσοτάκη κατέρρευσε ΞΑΝΑ.



Ως πότε θα τους ανεχόμαστε;

pic.twitter.com/etsre8eviy — Πεν Νταλαούρα (@ntalaoura) August 13, 2025

В обект на митницата в Патра от огъня са били напълно унищожени 550 автомобила. Повечето от тях не са били в движение.

Според служители на следствения отдел на противопожарната служба има подозрения, че пожарът не е избухнал случайно. На разположение на властите е видеозапис на двама души с мотоциклет, действията на които се разглеждат като подозрителни и се проучва евентуалното им участие в избухването на пожара.

С пожара се борят 165 пожарникари с 5 наземни екипа и 51 пожарни коли, предаде АНА-МПА. От въздуха участват 7 самолета и 5 противопожарни хеликоптера. Наранявания са получили 15 пожарникари.

Четири селища са евакуирани на остров Закинтос в Йонийско море. С огъня там се борят над 100 пожарникари с помощта на три хеликоптера.

Трудна е ситуацията и с пожара край град Превеза, Западна Гърция. В община Зирос там е обявено извънредно положение, а жителите на редица селища са получили инструкция да се евакуират към Янина или към Арта. Днес следобед пламъците са навлезли в селището Палия Филипиада.

Пак от вчера голям пожар гори и на егейския остров Хиос. Там беше евакуирано едно селище. Значителен брой населени места обаче са без електрозахранване, защото огънят е унищожил около 150 електрически стълба.