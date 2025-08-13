Ванс: Mисията на Тръмп е да възстанови мира в Европа

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, заяви, че Доналд Тръмп му е казал наскоро, че мисията му е да възстанови мира в Европа, съобщи Ройтерс. Ванс направи това изявление, обръщайки се към американски войници във военна база в Англия.

„Току-що говорих с него, точно преди да се кача на подиума. Той каза много просто, че като администрация ще направим възстановяването на мира в Европа наша мисия“, каза Ванс, цитиран от БТА.

Ванс направи изявлението след виртуална среща с Тръмп, европейски лидери и украинския президент Володимир Зеленски. Tя се състя два дни преди разговорите на Тръмп с руския президент Владимир Путин в Аляска.