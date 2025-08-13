ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп планира втора среща с Путин, но и със Зеленс...

Времето София 31° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21100828 www.24chasa.bg

Ванс: Mисията на Тръмп е да възстанови мира в Европа

1612
Джей Ди Ванс СНИМКА: Ройтерс

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, заяви, че Доналд Тръмп му е казал наскоро, че мисията му е да възстанови мира в Европа, съобщи Ройтерс. Ванс направи това изявление, обръщайки се към американски войници във военна база в Англия. 

„Току-що говорих с него, точно преди да се кача на подиума. Той каза много просто, че като администрация ще направим възстановяването на мира в Европа наша мисия“, каза Ванс, цитиран от БТА. 

Ванс направи изявлението след виртуална среща с Тръмп, европейски лидери и украинския президент Володимир Зеленски. Tя се състя два дни преди разговорите на Тръмп с руския президент Владимир Путин в Аляска.

Джей Ди Ванс СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)