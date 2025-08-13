12-годишната дъщеря на Ким Чен Ун вече се облича като политик

Спекулациите, че Ким Ю-ае - малката дъщеря на севернокорейския диктатор Ким Чен Ун се подготвя да наследи баща си, който в момента е едва на 41 години, се засилиха през последните дни. Eксперти констатираха, че тя се появява все по-често на световната сцена.
Откакто светът за първи път я видя преди почти три години, 12-годишната девойка е била снимана заедно с баща си на 39 важни събития - от военни паради и изстрелвания на ракети до национални културни програми.
Неотдавнашен анализ на вестник „Ню Йорк Таймс" разкри, че Ю-ае изглежда е изпреварила майка си Ри Сол-джу и дори леля си Ким Йо-джонг, която е най-голямата сестра на върховния лидер. За последната смяташе, че ще замести Ким за известно време, като най-изявената женска фигура в семейството.
Един от големите признаци, че младата Ким Ю-ае, която няма официален статут в Северна Корея, се подготвя за евентуално бъдеще като върховен лидер на страната, е начинът, по който държавните медии се отнасят към нея, подчертава вестникът. Наричат я най-обичаната, уважавана и скъпа дъщеря на Ким.
Друг фин намек за постепенното издигане на Ю-ае в ядрената държава, след като е била скрита през детството си, може да се крие в гардероба й. Експерти отбелязват, че дрехите на дъщерята на Ким Чен Ун може да са визуална репетиция за ролята, която се очаква да наследи.
От първата си публична поява на изстрелване на ракета през ноември 2022 г. стилът на Ю-ае претърпя забележителна промяна.
По-младата Ким вече е възприела модата на властта", посочва модната стилистка и психоложка Анджела Кайт пред "Дейли мейл".
„Това, на което сме свидетели с последните появи на Ким Ю-ае, е внимателното изработване на визуална идентичност, а в политически контекст това никога не е случайно. Преходът е от по-младежки, непринуден стил към вталени костюми, строги палта и сдържани, но величествени цветове", обяснява стилистката.
Когато светът я видя за първи път, Ким беше на около 10 години и все още се обличаше с дрехи като за дете на нейната възраст. По-малко от три години по-късно гардеробът й изглежда е бил променен, за да изглежда по-възрастна
"Най-новите й тоалети включват дълги, шити по мярка вълнени палта в тъмносин или антрацитен цвят, лачени обувки и като цяло елементи, които отразяват визуалния език на държавната власт", обяснява още стилистката.
