Огнен ад в Европа: хиляди са евакуирани, има загинали деца

Гърция и Испания изнемогват под натиска на пламъците

Смъртоносна комбинация от неконтролируеми пожари и рекордна изпепеляваща жега предизвика евакуацията на хиляди в Гърция и голяма част от Югозападна Европа. На места дори има жертви, сред които и деца.

Според учени горещата вълна, която вече няколко дни мъчи Стария континент, е създала

“коктейл Молотов” от климатични условия,

които предразполагат към появата на изключително силни огнени бедствия. Почти 5 хил. пожарникари и 33 самолета в южната ни съседка се опитват да овладеят широк фронт от бързо разрастващи се огнища. Само за последните 24 часа в страната са пламнали 152 пожара и бройката продължава да расте. Най-силно засегнати са островите Хиос и Закинтос.

Към Хиос беше изпратена флотилия от спасителни лодки, за да евакуират хилядите туристи и местни граждани, а властите поискаха самолети с вода да се борят с огнената стихия. На Закинтос пламъците са обхванали фронт, дълъг цели 15 километра, и все още не са овладени.

Засегната е и континенталната част на Гърция. На полуостров Пелопонес стихията навлезе в град Патра през нощта и унищожи десетки домове, превозни средства и малки бизнеси.

Досега най-малко 13 огнеборци са били ранени,

Шефът на гръцката пожарна Василис Ватракогианнис предупреди, че обстановката може да се усложни още повече заради силните летни ветрове.

“Днес ще бъде още един много труден ден, тъй като рискът от горски пожари в повечето региони на страната ще бъде много висок”, каза той в сряда.

Тревожна е ситуацията и в останалата част от Балканите. Един черногорски войник загина, а друг бе тежко ранен, след като цистерната им с вода се преобърна, докато гасят пламъци в покрайнините на столицата Подгорица. Словения отбеляза най-горещата си нощ, откакто страната измерва температурите. В късните часове между вторник и сряда градусите там не са паднали под 28°.

Мъж в Албания загина от обгазяване, след като запали огън, който излезе извън контрол и засегна град Елбасан.

Турция успя да овладее няколко големи пожара, включително в Чанаккале и Измир, след като стотици хора бяха евакуирани, а проливът Дарданели и летището в Чанаккале бяха затворени.

В други части на Европа предупрежденията за горещини остават. Очаква се жегите във Франция, Испания, Португалия и Италия да надхвърлят 40°.

Ситуацията на Пиренейския полуостров е изключително драматична

4 хил. души в испанската провинция Леон се наложи да бъдат евакуирани заради пожари. В покрайнините на Мадрид работник в конна база изгоря жив в пламъците. Те достигнаха и жилищни квартали, след като ветровете в региона развиха скорост от 70 км/ч.

В Португалия над 3 хил. декара земя беше изпепелена, а кметът на най-засегнатото градче - Вила Реал, Александър Фавайос, помоли за помощ.

“Биваме сготвени живи”,

заяви отчаяно той.

В Италия над 10 големи града, сред които Рим, Флоренция и Милано, обявиха червен код за опасно горещо време. 4- годишно момче почина от топлинен удар в Сардиния, след като беше намерено припаднало от служители на “Бърза помощ”.

В Южна Франция в понеделник бяха счупени температурни рекорди в четири метеорологични станции, а във вторник три четвърти от страната беше под предупреждение за горещини.

Европа е най-бързо затоплящият се континент в света, а рекордните жеги и сушата допринесоха за пожарите това лято. Учените предупреждават, че с ескалирането на климатичната криза, причинена от човека, горските пожари ще стават все по-чести и по-тежки.

