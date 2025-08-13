ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

US доклад: Няма съществени промени в ситуацията с правата на човека в България

Отчитат се усилията на правителството за разкриване и наказване на длъжностни лица, които са извършили нарушения на правата на човека СНИМКА: Pixabay

Няма съществени промени в ситуацията с правата на човека в България, сочи доклад на Държавния департамент на САЩ.

Като значими проблеми са посочени достоверни съобщения за произволни или незаконни убийства, както и за изтезания, жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание. Като пример е даден случаят от Стара Загора, където мъж заплаши дете с нож и почина след полицейско преследване и опит за ареста му.

Отчитат се усилията на правителството за разкриване и наказване на длъжностни лица, които са извършили нарушения на правата на човека. Тези действия често са били недостатъчни, а безнаказаността продължава да е проблем, пише още в доклада на Държавния департамент в частта за страната ни, цитиран от БНТ

Свободата на изразяване като цяло е гарантирана, но са налице някои ограничения. Като проблеми са изтъкнати корпоративният и политическият натиск, неефективната и корумпирана съдебна система и непрозрачното управление на ресурсите, предназначени за подкрепа на медиите.

