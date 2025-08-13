Тръмп планира втора среща с Путин, но и със Зеленски, ако тази в Аляска мине добре

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ако срещата му с руския лидер Владимир Путин премине добре, вероятно бързо ще поиска втора среща, но този път с участието и на украинския президент Володимир Зеленски, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Ако първата мине окей, бързо ще имаме и втора", каза Тръмп пред журналисти. "Бих искал да направя това почти незабавно и бързо ще имаме втора среща между президента Путин, президента Зеленски и мен, ще се радвам да бъда там", добави Тръмп.

Президентът на САЩ ще се срещне с руския си колега в петък в американска военна база в Анкоридж в щата Аляска.

Тръмп също така отбеляза, че ще има "много сурови последици" за Русия, ако Путин не се съгласи да сложи край на войната. "Да, ще има", подчерта Тръмп, без да пояснява какви точно ще бъдат последиците. По-рано обаче той предупреди, че ще наложи тежки икономически санкции, ако не се стигне до пробив към сключването на мирно споразумение.

Тръмп изрази желанието си за тристранна среща на върха с участието на Русия, Украйна и САЩ, след като по-рано през деня той участва във виртуални консултации със Зеленски и лидерите на няколко европейски държави, ЕС и НАТО.

"Имахме много добър разговор... Президентът Зеленски участва в разговора. Бих го оценил с 10 точки, много приятелски", заключи американският лидер.