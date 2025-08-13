ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

УЕФА глоби "Партизан" с 90 000 евро заради плакат ...

Арестуваха двама за пожарите в Маниса

772
Белезници Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Двама заподозрени са арестувани от турските власти във връзка с предполагаемото предизвикване на два отделни пожара в окръг Маниса, Западна Турция, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА. 

Единият от задържаните е обвинен в предизвикването на пожар в района на село Саръалан по време на работа с електрожен, а вторият – във връзки с възникването на пожара край град Сома, който наложи евакуирането на два от кварталите на града и бе овладян след над 20-часови усилия на турските пожарникари. 

Други двама души бяха задържани вчера в град Болу, Северозападна Турция, след като разследване е установило, че те са причинили пожар, докато са работели с комбайн на полето край градчето Мудурну. 

