Арестуваха двама за пожарите в Маниса

Двама заподозрени са арестувани от турските власти във връзка с предполагаемото предизвикване на два отделни пожара в окръг Маниса, Западна Турция, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА.

Единият от задържаните е обвинен в предизвикването на пожар в района на село Саръалан по време на работа с електрожен, а вторият – във връзки с възникването на пожара край град Сома, който наложи евакуирането на два от кварталите на града и бе овладян след над 20-часови усилия на турските пожарникари.

Други двама души бяха задържани вчера в град Болу, Северозападна Турция, след като разследване е установило, че те са причинили пожар, докато са работели с комбайн на полето край градчето Мудурну.