Евакуация в столицата на Аляска заради наводнения, причинени от топенето на ледник (Видео, снимки)

Жителите в някои райони на столицата на американския щат Аляска - град Джуно, днес с тревога наблюдаваха как рекордно големите наводнения, причинени от дъждове и от топенето на близкия ледник Менденхол, започват да заливат улиците и дворовете на къщите им, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
В резултат на дъждовете и топенето на ледника близката река, която също носи името Менденхол, започна да прелива.
Американците, живеещи в Джуно, чиито домове се намират в зоната на наводнението, бяха предупредени да се евакуират, след като вчера по отвесната стена в края на ледника започна да се стича вода. Тази сутрин градските власти съобщиха, че водата е проникнала под новоизградените диги, които трябва да защитават къщите по брега на реката. Въпреки това в района няма данни за сериозни щети.
Ледникът Менденхол се намира на около 19 км от Джуно, където живеят близо 30 000 души, и е популярна туристическа атракция поради лесния достъп по пешеходни пътеки.
Къщите в покрайнините на столицата на щата Аляска се намират на няколко километра от езерото Менденхол, а много от тях са построени по поречието на реката.
В 6 ч. сутринта местно време реката започна да прелива и надхвърли миналогодишното рекордно ниво от близо 5 метра. Очакваше нивото да достигне своя връх в 8 ч. сутринта преди водите да започнат се оттеглят.
От 2011 г. в района ежегодно има наводнения, а през последните няколко години прииждащата вода заля стотици къщи.
Тази година спасителните служби изградиха временни диги, надявайки се, че по този начин ще предпазят няколкостотин жилища в района.
