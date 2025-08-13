ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

УЕФА глоби "Партизан" с 90 000 евро заради плакат ...

Поне 25 са загинали при израелски обстрел до пунктове за помощи в Газа

Усилията за подновяване на преговорите за прекратяване на огъня бяха възобновени след прекъсването им миналия месец СНИМКА: Ройтерс

Най-малко 25 души, опитващи се да получат хуманитарна помощ, са загинали през последното денонощие при израелски обстрел близо до пунктове за раздаване на помощи в ивицата Газа, предаде Асошиейтед прес, като се позова на палестинските здравни власти.

Агенцията отбелязва, че в същото време израелският премиер Бенямин Нетаняху твърди, че Израел "ще позволи" на палестинците да си тръгнат по време на предстоящата военна офанзива в някои от най-населените райони на палестинския анклав.

Нетаняху иска да осъществи идеята на президента на САЩ Доналд Тръмп за преселване на голяма част от над 2-милионното население на ивицата Газа чрез, по думите му, "доброволна миграция", за което критиците предупреждават, че може да е етническо прочистване.

Според персонала в болниците "Насер" и "Ал Ауда", където са били докарани телата на жертвите, те са били застреляни по пътя към пунктовете за раздаване на помощи или докато са чакали конвоите, влизащи в ивицата Газа, пише БТА. 

Усилията за подновяване на преговорите за прекратяване на огъня бяха възобновени след прекъсването им миналия месец. Представители на "Хамас" и Египет се срещнаха днес в Кайро, съобщи Тахер ал Нуну, член палестинското ислямистко движение.

Израел не планира да изпрати свой екип за преговорите в Кайро, съобщи канцеларията на премиера Нетаняху.

