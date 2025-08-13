ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ердоган: Антикорупционните операции ще прочистят о...

Великобритания, Франция и Германия: Русия няма право на вето, касаещо пътя на Украйна към ЕС и НАТО

Президентът на Украйна Володимир Зеленски СНИМКА: Ройтерс

Великобритания, Франция и Германия, които съпредседателстват "Коалицията на желаещите", изразиха позицията си относно пътя към прекратяването на войната в Украйна в изявление, оповестено след днешните виртуални разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. В него те посочват, че Русия не може да има право на вето, касаещо пътя на Украйна към ЕС и НАТО.

"Украйна трябва да разполага с ясни и надеждни гаранции за сигурност, за да защитава ефективно своя суверенитет и териториална цялост", се казва в текста на изявлението, разпространено от Великобритания два дни преди планираната среща на върха между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Аляска.

"Коалицията на желаещите е готова да играе активна роля, което включва и плановете на нейните членове да разположат сили за преосигуряване след прекратяването на военните действия", гласи още текстът.

"Не трябва да се налагат никакви ограничения на въоръжените сили на Украйна или на нейното сътрудничество с трети страни", допълват авторите на изявлението.

