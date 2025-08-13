Българка загина при катастрофа с пожарна кола в Гърция

61-годишна жена от България загуби живота си при пътнотранспортно произшествие, станало по обяд в района на Кератеас, област Атика, Гърция. Това съобщават гръцки медии по информация на полицията. Малко преди 15:00 часа на провинциалния път Кератеас - Анависос пожарен автомобил се е сблъскал с колата, управлявана от 61-годишната жена, в резултат на което тя е получила сериозни наранявания.

Жената е била транспортирана с линейка на спешна помощ до болница, където е починала малко по-късно.

Двама пожарникари също са били леко ранени при сблъсъка и са транспортирани до военна болница. Водачът на пожарната кола е арестуван, а по-късно е освободен по заповед на прокурор.