Ердоган: Антикорупционните операции ще прочистят общините от подкупните групировки

Антикорупционните операции, които турското правителство предприе през последните месеци, ще доведат до прочистването на общините от подкупните групировки и освобождаването на опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП) от „пипалата на октопода“, заяви днес турският президент Реджеп Ердоган, цитиран от ТРТ Хабер.

В изказването си при закриването на Лагер за консултиране и стратегическо планиране на младежката организация на Партията на справедливостта и развитието (ПСР) Ердоган подчерта, че според него в момента лидерът на НРП Йозгюр Йозел е „недоволен от унизителното положение, в което стогодишната партия се намира“.

„Йозел не трябва да се притеснява, защото когато правдата възтържествува не само той, но и всички последователи на НРП, които е повел от едно на друго място в защита на група бунтовници – ще се успокоят“, каза още Ердоган, цитиран от БТА.

В момента в Турция текат няколко отделни разследвания за корупция, като най-голямото от тях е свързано със съмнения за злоупотреби в Истанбулската голяма община. В резултат на разследването, което започна през март, към момента 97 души се намират в ареста, а на над 200 са наложени различни мерки за неотклонение, информира сайтът Хаберлер.

Именно в рамките на това разследване на 19 март бе арестуван и кметът на Истанбул Екрем Имамоглу, който е смятан за най-сериозния политически опонент на Ердоган. Задържането на Имамоглу, който отрича обвиненията в корупция, предизвика вълна от протести, определяни като най-мащабните в Турция от 2013 г. насам.