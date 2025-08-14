Бразилският президент обяви кредити за 5,5 млрд. долара за износителите, засегнати от американските мита

Бразилското правителство днес представи план за подкрепа на местните износители, засегнати от 50-процентното мито, наложено от президента на САЩ Доналд Тръмп върху няколко продукта от южноамериканската страна, съобщи Асошиейтед прес.

Наречен "Суверенна Бразилия", планът предвижда спасителна кредитна линия в размер на 30 млрд. реала (5,5 млрд. долара), наред с други мерки.

Президентът на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва определи плана, който включва законопроект, който ще бъде изпратен в Конгреса, като първа стъпка за подпомагане на местните износители. Лидерите на Конгреса присъстваха на церемонията, за първи път от месеци насам, в знак на нарастваща политическа подкрепа за левия лидер в отговор на митата на Тръмп, предаде БТА.

Други мерки, обявени от бразилското правителство, включват отлагане на данъчните такси за компаниите, засегнати от американските мита, предоставяне на данъчни кредити в размер на 5 млрд. реала на малки и средни компании до края на 2026 г. и разширяване на достъпа до застраховки срещу отменени поръчки. Планът също така стимулира публичните покупки на стоки, които не биха могли да бъдат изнасяни за САЩ.

"Не можем да бъдем уплашени, нервни и притеснени, когато има криза. Кризата ни дава възможност да създаваме нови неща", каза Лула. "В този случай неприятното е, че причините, посочени за налагане на санкции срещу Бразилия, не съществуват".

Тръмп директно обвърза 50-процентното мито върху много вносни бразилски стоки със съдебното положение на своя изпаднал в затруднение съюзник, бившия президент Жаир Болсонаро, който в момента е под домашен арест.

Бразилия също така ще организира видеоконферентни разговори между членовете на БРИКС, за да обсъди укрепването на икономическите отношения в отговор на налагането на мита от страна на САЩ срещу редица държави от общността, заяви в ЮТюб бразилският президент Луис Инасио Лула да Силва.

"Заедно с БРИКС ще проведем телеконференция. Тя се организира в момента. Трябва да обсъдим в рамките на БРИКС какво можем да направим, за да подобрим икономическото положение във всички страни, които са засегнати [от налагането на мита от САЩ]", каза той по време на реч, излъчена по правителствения канал в ЮТюб, информира ТАСС.