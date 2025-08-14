Най-малко 89 палестинци са убити при израелски атаки в Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко 89 палестинци са били убити при различни израелски атаки в ивицата Газа, съобщиха медицински източници, предаде ДПА.

Палестинската информационна агенция УАФА също съобщи за десетки смъртни случаи в атакувания район от ранните сутрешни часове. Съобщава се, че около половината от жертвите са регистрирани в град Газа.

Седем души са били убити северозападно от град Газа на място за раздаване на хуманитарна помощ. Те са били разположени там, за да помагат за обезпечаването на разпределението, съобщават източниците.

Други седем души, сред които пет деца, са загинали при въздушен удар по палатката им в град Газа, предаде БТА.

Съобщава се, че още един човек е загинал при атака с дрон в северната част на ивицата Газа.

Ударите са нанесени в момент, когато израелските сили се подготвят да започнат операция по превземането на град Газа. Планът предизвика международен протест, като лидерите предупредиха за опустошителни хуманитарни последици за опустошената от войната територия.

При отделен удар с безпилотен самолет в северната част на ивицата е загинал един човек, по данни на медиците.

При друг инцидент петима души бяха убити от израелски огън, докато чакали помощ южно от Вади Газа в централната част на територията, съобщи УАФА.

Говорител на израелската армия заяви пред ДПА, че на армията не са известни случаи на жертви, причинени от армейски огън в района на коридора Нецарим.

Първоначално нямаше повече подробности за другите нападения.

Днес сутринта бяха регистрирани множество израелски въздушни удари, особено в град Газа, където бяха засегнати няколко сгради.

Жителите изразиха загриженост, че ударите може да са подготовка за обещаната сухопътна офанзива.

Многократно е съобщавано за смъртоносни инциденти в близост до пунктовете за раздаване на помощи, управлявани от Хуманитарната фондация за Газа (ХФГ) - частна организация, подкрепяна от Израел и САЩ. ХФГ започна работа в блокираната крайбрежна ивица през май след близо тримесечно израелско спиране на доставките на помощи.