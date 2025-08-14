ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Две коли се удариха челно на пътя Пазарджик – Бело...

Един загина при твърдо кацане на балон с горещ въздух в Нидерландия, шестима са ранени

Балон с горещ въздух Снимка: Пиксбей

Един човек загина, а шестима бяха ранени в резултат на твърдо кацане на балон в холандската провинция Фризия, съобщи телевизия NOS, като се позова на регионалните служби за спешна помощ, предаде ТАСС.

По тяхна информация инцидентът е станал в поле близо до село Де Хеве около 21:00 ч. местно време вчера. Според Кралската нидерландска асоциация по аеронавтика балонът рязко се е снижил по време на подхода за кацане поради силен порив на вятъра, в резултат на което кошът е започнал да подскача и петима души са изпаднали от него. Пострадалите са откарани в болници.

По време на инцидента на борда на балона е имало 34 души, предаде БТА.

На мястото на инцидента са изпратени два хеликоптера на въздушната линейка, 14 линейки, мобилен медицински екип и спешен екип на Червения кръст. Обстоятелствата на произшествието се разследват от авиационната полиция.

