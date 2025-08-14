Бебета пантери загинаха, блъснати от автомобил

Две диви котенца от застрашената популация на флоридската пантера са били открити мъртви на път в окръг Колиър, близо до град Неапол. Това съобщава CBS News, като се позовава на местните власти.

Според Комисията за опазване на рибата и дивата природа на Флорида (FWC), инцидентът е станал в неделя, а пантерите са били братче и сестриче, на едва три месеца и половина.

Говорителят на комисията Лиза Томпсън съобщава, че причината за смъртта най-вероятно е удар от автомобил – най-честата причина за загиването на пантери във Флорида.

Повечето пантери загиват при пътни инциденти

През 2025 г. почти всички известни случаи на смърт при пантери в щата са в резултат на пътнотранспортни произшествия, пише bTV. Единственият друг случай е бил причинен от така наречената „вътревидова агресия“ – нападение от друг представител на вида.

Властите с апел към шофьорите

„FWC насърчава шофьорите да намаляват скоростта и да бъдат особено внимателни в обозначените зони за пантери, които съвпадат с райони, където тези животни често преминават“, каза Томпсън.

Тя допълни, че спазването на ограниченията е от ключово значение не само за оцеляването на този застрашен вид, но и за безопасността на водачите.