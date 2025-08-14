ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Две коли се удариха челно на пътя Пазарджик – Бело...

Тръмп разпореди осигуряване на "устойчива" верига за доставки на основни лекарства в САЩ

Доналд Тръмп в Овалния кабинет Снимка: "Дойче веле"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указ, чиято цел е да се осигури "устойчива" верига за доставки на основни лекарства в САЩ чрез попълване на стратегическия резерв от активни фармацевтични съставки (SAPIR) с критични компоненти за лекарства, съобщиха от Белия дом, предаде Ройтерс.

Службата на помощник-министъра по въпросите на готовността и реакцията в рамките на министерството на здравеопазването и човешките ресурси е натоварена със задачата да разработи списък с около 26 критични лекарства, жизненоважни за "националното здраве и сигурност", съобщи Белият дом.

"Указът нарежда на Службата ... и готово хранилище SAPIR да получава и поддържа активните фармацевтични съставки (API), използвани за производството на тези критични лекарства.", предаде БТА.

