Тръмп отмени указ на Байдън за конкуренцията

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отмени указ от 2021 г. за насърчаване на конкуренцията в американската икономика, издаден от неговия предшественик Джо Байдън, съобщи Белият дом, предаде Ройтерс.

Стъпката на републиканеца Тръмп отменя подписаната от демократа Байдън инициатива за борба с антиконкурентните практики в сектори от селското стопанство до лекарствата и труда.

През юли 2021 г. Байдън подписа мащабен указ за насърчаване на по-голяма конкуренция в американската икономика като част от широка кампания за ограничаване на това, което администрацията му определи като модел на корпоративни злоупотреби, вариращи от прекомерни такси за авиокомпаниите до големи сливания, които повишават разходите за потребителите, предаде БТА.

Инициативите, които се радват на голяма популярност сред американците, бяха подкрепени от служители на Байдън, много от които преди това са работили за или със сенатор Елизабет Уорън, която изигра ключова роля в създаването на Бюрото за финансова защита на потребителите при бившия президент Барак Обама.

Тръмп атакува тази агенция още с встъпването си в длъжност, като обяви плановете си да съкрати работната ѝ сила с 90%. Тези стъпки са стрували на американците най-малко 18 млрд. долара под формата на по-високи такси и пропуснати обезщетения за потребители, за които се твърди, че са били измамени от големи компании, според анализ , публикуван през юни от Центъра за защита на студентските кредитополучатели и Федерацията на потребителите на Америка, отбелязва Ройтерс.

В указа на Байдън се казва, че той има за цел да "приложи антитръстовите закони за борба с прекомерната концентрация на индустрията, злоупотребите с пазарна сила и вредните последици от монопола и монополизма", като се фокусира върху области като труда и здравеопазването.