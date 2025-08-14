САЩ временно вдигат някои санкции срещу Русия преди срещата в Аляска

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министерството на финансите на САЩ временно отмени някои санкции срещу Русия, като по този начин се разчиства пътят за планираната за петък среща между президента Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска, предаде ДПА.

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерството на финансите заяви, че освобождаването обхваща трансакции, които "обичайно са инцидентни и необходими за присъствието или подкрепата на срещи в щата Аляска между правителството на Съединените американски щати и правителството на Руската федерация".

Паузата ще остане в сила до 20 август, добави OFAC.

През последните години Вашингтон наложи широк спектър от санкции на руски длъжностни лица и компании, най-вече заради агресивната война на Москва срещу Украйна. Тези мерки биха могли да възпрепятстват пътуването до Аляска на участниците в преговорите, предаде БТА.