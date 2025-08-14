Забелязаха дим над атомната електроцентрала в Запорожие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Дим е бил забелязан да се издига от административната сграда на украинската атомна електроцентрала в Запорожие. Въпреки това нивата на радиация не са се увеличили, съобщи ръководителят на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), цитиран от Euronews.

„Не е имало влияние върху ядрената безопасност на централата, няма съобщения за пострадали, а чрез мониторинговото оборудване на МААЕ членовете на екипа не установиха повишение на радиацията“, заяви МААЕ, цитирайки генералния директор Рафаел Гроси.

В изявлението се посочва, че при обход екипът е забелязал изгорели дървета в близост до охладителните кули, пише bTV.

„Екипът продължава да разследва инцидента като част от постоянния мониторинг на ядрената безопасност и сигурност в най-голямата атомна електроцентрала в Европа“, добавят от агенцията.

Въпреки че инцидентът няма пряко въздействие върху ядрената безопасност на централата, екипът на МААЕ в Запорожие продължава да отчита ежедневно военна активност в района.