Две коли се удариха челно на пътя Пазарджик – Бело...

В Покровск остават 1327 цивилни, евакуацията е почти невъзможна

Покровск Снимка: Х/ @ZloyBanderovets

Ситуацията в Покровск, Донецка област, в момента е най-тежка: Руските войски са на около километър, а в града остават 1327 цивилни, съобщи по телевизията началникът на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин, предаде Укринформ.

"В момента в Покровск, където положението е най-тежко, са останали 1327 души, а врагът е на около километър. Но нашите отбранителни сили правят всичко възможно, за да задържат окупаторите, те са много силни", каза ръководителят на областта.

Според него евакуацията от града в момента е възможна само с подкрепата на украинските военни, предаде БТА.

"Що се отнася до евакуацията, тя е почти невъзможна без Силите за отбрана, тъй като врагът обстрелва всички пътища за достъп с безпилотни летателни апарати на оптични влакна... Тези, които искат да напуснат сега, могат да го направят само с подкрепата на Силите за отбрана", добави Филашкин.

Покровск Снимка: Х/ @ZloyBanderovets

