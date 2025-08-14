ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Две коли се удариха челно на пътя Пазарджик – Бело...

Отмениха прожекция на "Барби“ във Франция заради заплахи

1932
Кадър: филмът "Барби"

След заплахи за насилие срещу служители на обществените служби френският град Ноази льо Сек в източните предградия на Париж отмени планираната прожекция на филма "Барби", предаде ДПА.

Френският министър на културата Рашида Дати изрази съжаление в публикация в платформата "Екс" за "сериозен удар, лишаващ семейства и деца от културна дейност". Тя обяви предприемането на правни действия.

Кметът Оливие Сарбейруз от Френската комунистическа партия (ФКП) изрази в понеделник съжалението си, че "малка група от квартала, под натиска на едно лице, е съсредоточила енергията си върху това да предотврати прожекцията на този филм".

Безплатното кино на открито трябваше да се състои миналия петък, предаде БТА.

Според изявлението на Сарабейруз заплахите от страна на групата, която е нарушила правилата, са се основавали на "слаби аргументи", които сочат политически мотивирано "мракобесие и фундаментализъм".

Той заяви пред френския вестник "Паризиен", че младежите са казали на служителите по време на подготовката, че ще попречат на прожекцията и ще унищожат оборудването. Противниците твърдели, че филмът пропагандира хомосексуализъм и нарушава неприкосновеността на жените.

Тъй като ситуацията била много агресивна, служителите се обадили на кмета. Тогава той решава да отмени събитието.

Колоритната сатира "Барби" на американската режисьорка Грета Гъруиг от 2023 г. пожъна световен успех.

Кадър: филмът "Барби"

