Германската полиция разследва жена, прогонила с дрон щъркели от гнездото им

Щъркели СНИМКА: Pixabay

Жена в Северна Германия е обвинена, че умишлено е насочвала дрон да прелита над щъркелово гнездо, което принудило птиците да го напуснат, съобщи местната полиция, предаде ДПА.

Инцидентът е станал близо до град Люнебург, на около 50 км югоизточно от Хамбург, между края на май и началото на юни, се казва в изявление на полицията. Властите са започнали разследване за възможно нарушение на Федералния закон за опазване на природата, предаде БТА.

Според изявлението жители са казали на полицията, че са помолили жената да спре да безпокои птиците, но дронът е продължил да виси над гнездото и накрая се е приземил в него.

В понеделник служител на природозащитната служба е прибрал дрона, който е бил иззет от полицията. Властите разследват дали размножаването на птиците е било нарушено или предотвратено от дрона.

