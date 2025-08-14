ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима шерифи във Вирджиния, които бяха простреляни при изпълнение на заповед за обиск, са добре

Оръжие СНИМКА: Pixabay

Трима заместник-шерифи, които бяха простреляни при изпълнение на заповед за обиск в южната част на Вирджиния, са "разтърсени", но се чувстват добре, съобщиха официални лица , предаде Асошиейтед прес.

Заповедта е била свързана с демонстративно носене на огнестрелно оръжие и незаконно навлизане в чужда собственост, заяви шерифът на окръг Питсилвания Майкъл Тейлър.

Имало е сблъсък, продължил часове наред, но той е завършил мирно и със задържане на заподозрения стрелец, каза Тейлър пред репортери след това, предаде БТА.

"И тримата са добре. Разбира се, те са разтърсени. И сега преминават през процеса на опитите да се излекуват", каза Тейлър и добави: "Те са добре."

Снимките и видеозаписите от мястото на инцидента показаха голям брой паркирани полицейски автомобили и автомобили на спешна помощ.

Американският конгресмен Джон Макгуайър, който представлява 5-и конгресен район на Вирджиния, по-рано заяви в публикация в "Екс", че мислите и молитвите му са с шерифите и техните семейства.

"Следим отблизо ситуацията и пазим в сърцата си всички засегнати в този труден момент", написа Макгуайър.

Окръг Питсилвания е разположен по южната граница на щата със Северна Каролина, на около 158 км северозападно от Роли, Северна Каролина.

