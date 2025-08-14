ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Световна шампионка в художествената гимнастика ста...

Мелания Тръмп заплаши да съди сина на Джо Байдън за над 1 млрд. долара

Мелания Тръмп Снимка: Снимка: Фейсбук/ First Lady Melania Trump

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп поиска от Хънтър Байдън да оттегли коментарите си, в които я свързва със сексуалния трафикант Джефри Епстийн, и заплаши да го съди, ако не го направи, съобщи Асошиейтед прес.

Тръмп оспорва два коментара на Байдън, син на бившия президент Джо Байдън, направени в интервю този месец с британския журналист Андрю Калахан. Той твърди, че Епстийн е запознал първата дама с настоящия президент Доналд Тръмп.

Твърденията са неверни, клеветнически и "изключително неприлични", пише адвокатът на Мелания Тръмп, Алехандро Брито, в писмо до Байдън. Забележките на Байдън бяха широко разпространени в социалните медии и отразени от медии по целия свят, което причини на първата дама "огромни финансови и репутационни щети", пише той.

Байдън направи коментарите за Епстийн по време на обширно интервю, в което се нахвърли върху "елитите" и други лица в Демократическата партия, за които твърди, че са подкопали позициите на баща му, преди отказа му от миналогодишната президентска кампания, предаде БТА.

"Епстийн запозна Мелания с Тръмп. Връзките са, като че ли, толкова широки и дълбоки", каза Байдън в един от коментарите, които Тръмп оспорва. Байдън приписва твърдението на автора Майкъл Улф, когото Тръмп през юни омаловажи като "треторазряден репортер". Той обвини Улф, че си измисля истории, за да продава книги.

Мелания Тръмп

