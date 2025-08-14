ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Световна шампионка в художествената гимнастика ста...

Украинско нападение с дронове предизвика пожар в рафинерия във Волгоград

Украински дрон. СНИМКА: Пиксабей

Паднали отломки от украински дронове са предизвикали пожар в петролна рафинерия във Волгоград, съобщи в изявление на губернатора Андрей Бочаров, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

"Пожарникарите започнаха бързо да гасят пламъците. По предварителни данни няма пострадали", заяви той в "Телеграм".

Засега няма коментар от собственика на рафинерията "Лукойл".

Руското министерство на отбраната заяви, че силите за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 44 украински дрона през нощта, включително 9 - над Волгоград, предаде БТА.

Според агенция УНИАН нападението на украинските дронове е наложило и затваряне на волгоградското летище. Украинските безпилотни летателни апарати атакуват цели във Волгоград за втора поредна нощ.

Рафинерията вече беше подлагана на нападения с дронове два пъти, на 31 януари и на 3 февруари тази година, след което беше прекратила работата си, припомня УНИАН.

