Щетите от горските пожари в Албания са големи: изгорели са 133 глави добитък и над 600 кошера

Горски пожар СНИМКА: Pixabay

Горските пожари в Албания в последните дни причиниха значителни щети в секторите животновъдство и пчеларство, предаде Албанското радио и телевизия. Албанската Национална служба по ветеринарна медицина и защита на растенията (AKVMB) информира, че в общините Грамш (Централна Албания), Делвина и Финич (Югозападна Албания) в резултат на пожарите в последните дни са изгорели 133 глави добитък и над 600 кошера.

Работни групи на Службата са на терен за да оценят всички щети и за да помогнат на фермерите, отбелязва Албанското радио и телевизия. Един от приоритетите е контролираното загробване на загиналите животни с цел предотвратяване разпространението на болести, предаде БТА.

Националната служба по ветеринарна медицина и защита на растенията призова фермерите да си сътрудничат тясно с властите, за да защитят живота и здравето на своите животни. В селата в община Финич фермерите са инструктирани относно мерките за безопасност и евакуацията на добитъка от застрашените от пожар райони.

