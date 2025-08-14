ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Световна шампионка в художествената гимнастика ста...

Два труса с магнитуд 4,3 и 4 са регистрирани снощи в Западна Турция

Трус с магнитуд 4,3 по Рихтер е регистриран снощи в 20:39 ч. местно време във водите на Егейско море, близо до югозападния турски окръг Мугла, а в 22:28 ч. в друг окръг в Западна Турция, Балъкесир, е регистрирано земетресение с магнитуд 4 по Рихтер, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Епицентърът на земетресението в Егейско море е било на около 60 километра от пристанищния град Датча в Югозападна Турция и е било на дълбочина 56,8 километра, предаде БТА.

Трусът, който е регистриран близо до град Съндъргъ в окръг Балъкесир, е бил на дълбочина 10 километра, и е част от стотиците вторични трусове, които продължават да засягат района след земетресението от 6,1 по Рихтер тази неделя, при което загина един човек, а близо 30 други бяха ранени.

За момента няма данни на пострадали хора и материални щети вследствие на двете земетресения.

