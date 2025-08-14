Републиканец, загубил местни избори в щата Ню Мексико, бе осъден на 80 години затвор за нападения срещу домовете на демократи

Неуспешен кандидат на Републиканската партия в щата Ню Мексико бе осъден на 80 години затвор за наемането на въоръжени мъже, които да извършат стрелба от автомобил по домовете на политици от Демократическата партия, след поражението му на изборите през 2022 г., предаде Ройтерс.

Соломон Пеня е организирал атаките в Албакърки, щата Ню Мексико, няколко седмици след като загуби надпреварата за място в Камарата на представителите (долната камара) на щатския законодателен орган. Той е бил подтикнат от конспиративни теории, че е станал жертва на изборна измама, заяви федералната прокуратура.

По-рано тази година Пеня е бил осъден по 13 обвинения в углавни престъпления за нападения над четирима държавни служители през декември 2022 г. и януари 2023 г., включително срещу настоящия председател на Камарата на представителите на щатската законодателна власт Хавиер Мартинес.

Никой не е пострадал при стрелбите, които са извършени след други политически мотивирани прояви на насилие, като нападението през 2022 г. с чук срещу съпруга на тогавашната председателка на Камарата на представителите на Конгреса на САЩ Нанси Пелоси, предаде БТА.

"Насилието и заплахите нямат място в нашите избори", заяви прокурорът на щата Ню Мексико Райън Елисън в изявление след произнасяне на присъдата.

Адвокатът на Пеня заяви, че клиентът му ще обжалва присъдата. Двама мъже, които заявиха, че са били наети от Пеня за нападенията, се признаха за виновни пред съда през 2024 г.

След като не успя да спечели изборите, Пеня е оказал натиск върху членове на Комисията на окръг Берналийо да не потвърждават резултатите от вота. Когато те са отказали, Пеня е наел Хосе Трухийо и Деметрио Трухийо да извършат стрелбите, заяви прокуратурата.

Фалшивите и неоснователни твърдения за изборна измама се умножиха, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп отказа да приеме поражението си на президентските избори в САЩ през 2020 г., отбелязва Ройтерс.