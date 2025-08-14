Продължава гасенето на горския пожар край град Мерсин в Южна Турция

Гасенето на горския пожар, който избухна вчера в близост до село Чамлъджа в южния окръг Мерсин, продължава и днес, като на място са изпратени стотици пожарникари и служители на жандармерията, а от сутринта е възобновено и гасенето по въздух, предава Анадолската агенция.

По информация на местните власти заради разпространението на пожара са евакуирани селата Къртъл, Балендиз, Имамушагъ, Чамлъджа, Ъшъклъ и Акдере, както и пет по-малки махали. Заради дима от пожара временно е затворен и пътят Силифке – Гюлнар, предаде БТА.

В гасенето на пожара към момента участват близо 180 пожарни коли, над 340 пожарникари, 210 служители на турската жандармерия, както и 10 хеликоптера.

Продължава гасенето и на пожар, избухнал снощи в труднодостъпен район близо до град Хасса в окръг Хатай (Южна Турция), като на място са изпратени близо 500 пожарникари и 5 хеликоптера, информира Анадолската агенция. На място са изпратени и голям брой строителни машини, които проправят път на огнеборците.