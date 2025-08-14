Споразумението между Азербайджан и Армения ще допринесе за намаляване на влиянието на Русия в Кавказ

"За първи път от над 30 години съществува реална възможност за постигане на мир между Армения и Азербайджан, което според мен е изключително значимо събитие, заяви професор Стефан Брукс от Националния университет по отбрана на САЩ в интервю за азербайджанската новинарска агенция АЗЕРТАДЖ.

"В по-широк геополитически контекст, ако това споразумение наистина се спазва, то ще бъде поредното доказателство за международната изолация на Русия. Въпреки традиционно силните връзки между Русия и Армения, включително руското военно присъствие на арменска територия, Армения остана без подкрепа от страна на Москва по време на последния конфликт. Това несъмнено подкопава руското влияние в Кавказ", подчерта Брукс.

Що се отнася до посещението на президента Илхам Алиев във Вашингтон, американският експерт приветства постигнатите споразумения между Азербайджан и САЩ, като обърна специално внимание на премахването на ограниченията за военно сътрудничество между двете държави, предаде БТА.

"Предполага се, че САЩ вече са сред петте най-големи търговски партньори на Азербайджан, а новото споразумение вероятно ще задълбочи това сътрудничество. То предоставя на САЩ приоритетен достъп до икономически възможности в т. нар. транспортен коридор, който трябва да свърже Нахичеван с останалата част от Азербайджан", отбеляза Брукс.

"Русия засега почти не е коментирала споразумението, освен че отправи предупреждение срещу "чужда намеса" - нещо, което звучи доста иронично, имайки предвид руските действия в Грузия, а сега и в Украйна", добави той.