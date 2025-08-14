ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Президентката на Перу подписа закон за амнистия на участвалите във военния конфликт в страната между 1980 г. и 2000 г.

Дина Болуарте СНИМКА: Wikipedia

Президентката на Перу Дина Болуарте подписа спорен закон за амнистия на военнослужещи, полицаи и членове на граждански комитети за самозащита, които са били преследвани или осъдени за участието си във въоръжения конфликт и партизанската война, бушували в страната между 1980 г. и 2000 г., предаде ДПА.

"Днес, с влизането в сила на този закон за амнистия, правителството отдава почит на военните и групите за самоотбрана, които са участвали в борбата" срещу "тероризма" и в защита на демокрацията, каза Болуарте на церемония в президентския дворец.

"С тази историческа амнистия Перу отдава почит на своите защитници и отхвърля всякаква намеса, вътрешна или външна", заяви президентката, докато подписваше закона, одобрен от Конгреса миналия месец. "Не може да позволим историята да бъде изопачавана, извършителите да се представят за жертви, а истинските защитници да бъдат обявени за врагове на държавата", добави тя.

Законът се отнася за членове на въоръжените сили, националната полиция и комитети за самозащита, които не са получили окончателна присъда по дела, свързани с "борбата срещу тероризма между 1980 и 2000 г.". Той не се отнася за лица, които вече са били осъдени, нито за лица, обвинени в тероризъм или корупция в обществения сектор, освен ако не са над 70-годишна възраст, предаде БТА.

Междуамериканският съд по правата на човека (Inter-American Court of Human Rights - IACHR) разпореди на перуанското правителство да суспендира мярката до преразглеждане на нейното въздействие върху жертвите.

Правозащитните организации "Амнести Интернешънъл" и "Хюман райтс уоч" (Human Rights Watch) критикуваха закона, като заявиха, че той предава жертвите на конфликта и подкопава усилията за поемане на отговорност за зверствата, извършено в този период.

Между 1980 г. и 2000 г. близо 70 000 души загиват в сблъсъци между партизаните от "Сендеро Луминосо" ("Сийяна пътека" - комунистическа партия - бел. ред.) и силите за сигурност на перуанското правителство. Освен това според Комисията за истина и помирение на Перу през този период са изчезнали над 20 000 човека.

