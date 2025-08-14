Китай се подготвя за бурята Подул

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китай се подготвя за проливни дъждове, след като тропическата буря "Подул" достигна няколко южни провинции и хиляди хора бяха евакуирани, предаде Асошиейтед прес и БТА.

Най-сериозни подготвителни мерки са въведени в провинциите Фуцзян, Гуандун и в региона Гуанси. Предупрежденията обаче останаха относително слаби, тъй като бурята отслабна, докато преминаваше вчера над Тайван. Според агенция Синхуа около 15 000 души са евакуирани от крайбрежни райони в южната част на Китай.

"Подул" достигна сушата във Фуцзян тази нощ. Стихията е класифицирана като тропическа буря и предизвика тревога още във вътрешната провинция Хунан, където се намират няколко езера и реки, които често преливат, отбелязва АП.

В град Чаожу в провинция Гуандун бяха преустановени учебните занятия и някои държавни функции, а в Хонконг бяха преустановени съдебните заседания, след като беше обявена най-високата степен на предупреждение за буря.

Хонконгската обсерватория съобщи, че бурята се отдалечава от частично автономния град, но все още се очакват бури. На гражданите е препоръчано да останат далеч от брега.

За момента няма информация за жертви или щети в южната част на Китай.