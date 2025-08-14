ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха 7657 стоки менте на ГКПП Капитан Андреев...

Китай се подготвя за бурята Подул

Буря. Снимката е илюстративна Снимка: pixabay

Китай се подготвя за проливни дъждове, след като тропическата буря "Подул" достигна няколко южни провинции и хиляди хора бяха евакуирани, предаде Асошиейтед прес и БТА.

Най-сериозни подготвителни мерки са въведени в провинциите Фуцзян, Гуандун и в региона Гуанси. Предупрежденията  обаче останаха относително слаби, тъй като бурята отслабна, докато преминаваше вчера над Тайван. Според агенция Синхуа около 15 000 души са евакуирани от крайбрежни райони в южната част на Китай. 

"Подул" достигна сушата във Фуцзян тази нощ. Стихията е класифицирана като тропическа буря и предизвика тревога още във вътрешната провинция Хунан, където се намират няколко езера и реки, които често преливат, отбелязва АП.

В град Чаожу в провинция Гуандун бяха преустановени учебните занятия и някои държавни функции, а в Хонконг бяха преустановени съдебните заседания, след като беше обявена най-високата степен на предупреждение за буря. 

Хонконгската обсерватория съобщи, че бурята се отдалечава от частично автономния град, но все още се очакват бури. На гражданите е препоръчано да останат далеч от брега. 

За момента няма информация за жертви или щети в южната част на Китай. 

