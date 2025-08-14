Протестиращи се събраха в Истанбул в подкрепа на Екрем Имамоглу

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Десетки хиляди души в истанбулския квартал Байрампаша участваха снощи в поредния протестен митинг на турската основна опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП) под наслова “Народът отстоява волята си”, съобщи информационната агенция Анка.

Митингът, който се състоя в парка "Яхия Кемал паша", бе 45-тият пореден митинг в подкрепа на арестуваните и отстранени от длъжност кметове на опозиционната НРП, сред които и кмета на Истанбул Екрем Имамоглу. НРП започна да организира такива митинги всяка сряда в различни квартали на мегаполиса от 19 март насам.

Екрем Имамоглу, който е член на НРП и е смятан за основния политически опонент на турския президент Реджеп Тайип Ердоган, беше задържан на 19 март по обвинения в корупция, като на 23 март съдът удължи мярката за задържането му, а няколко дни по-късно общинският съвет в Истанбул го отстрани от поста. Тези събития предизвикаха вълна от протести, определяни като най-мащабните в Турция от 2013 г. насам, а при тях се стигна до задържането на множество протестиращи, сред които и голям брой студенти.

На митинга снощи участваха депутати от опозицията, както и представители на НРП от други райони.

Демонстрантите носеха знамена и плакати с надписи “Свобода за кметовете”, ”Имамоглу президент” и скандираха ”Или заедно, или никой “,”Рамо до рамо срещу фашизма“, ”искаме избори”, "(Управляващата партия на президента Реджеп Тайип Ердоган) ПСР ни обрече на бедност”, информира агенцията.

По време на митинга също така е било прочетено послание от Имамоглу, който се намира в затвора в Силиври.

В речта си председателят на Народнорепубликанската партия Йозгюр Йозел говори за драстичното намаляване на пенсиите и минималната заплата и обезценяването на турската лира на фона на инфлацията при управлението на Партията на справедливостта и развитието (ПСР).

Той призова президента Реджеп Тайип Ердоган да насрочи предсрочни избори на 2 ноември т.г.

“Ердоган, не можеш да бягаш от народа, не можеш да бягаш от урните. Ако ни послуша и донесе урните пред нас, ще го победим. Колкото и да се кандидатира, в крайна сметка ще дойдем на власт“, заяви Йозел на митинга, цитиран от телевизионния канал "Сьозджю".

Йозел посочи също така, че публично ще съобщи нови, негативни факти за ПСР и за разследването, което се води срещу кметовете на опозиционната Народнорепубликанска партия, съобщиха проопозиционните медии Ода ТВ и Халк ТВ.

В същото време Републиканската прокуратура в Истанбул е започнала разследване срещу Йозгюр Йозел заради негово изказване от вчерашния митинг, ”което съдържа обида към президента (чрез) „грозен“ политически език и заплашителни послания“, съобщи ТРТХабер.

Междувременно днес управляващата Партия на справедливостта и развитието отбелязва 24-годишнина от основаването си. Програмата за годишнината предвижда тържествени прояви в столицата Анкара с участието на турския президент.

Ердоган обяви вчера, че се предвижда нови членове да се присъединят към партията, информира ТРТ Хабер.

Според информации в медиите това ще бъде кметицата на голямата община Айдън Йозлем Черчиоглу и нейният екип. В продължение на три мандата Айдън бе на опозиционната Народнорепубликанска партия и се считаше за една от основните в Егейския регион.

Очакваното включване на екипа на Айдън в ПСР е силен удар върху опозиционната НРП, посочват проопозиционните медии.