Задържаха 7657 стоки менте на ГКПП Капитан Андреев...

Проучване: В Германия се съмняват, че срещата Тръмп-Путин може да доведе до край на войната

Президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин. Колаж: Twitter/@AntiTrumpCanada

Повечето германци са скептично настроени по отношение на утрешната среща на между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин, която ще се състои в американския щат Аляска, сочи проучване, направено по поръчка на германската обществена телевизия Цет Де Еф (ZDF), предаде ДПА и БТА. 

Едва 13 процента от анкетираните смятат, че Тръмп ще успее да постигне на срещата примирие във войната в Украйна, докато 84 процента от запитаните са скептични по отношения на подобен изход. 

Само 14 на сто от респондентите смятат, че Путин има искрен интерес от сключването на трайно примирие, а 82 процента не вярват, че това е така. Освен това девет от всеки десет анкетирани смятат, че прякото участие на Украйна е от съществено значение за постигането на трайно прекратяване на огъня. 

Германците са разделени по въпроса за евентуални териториални отстъпки от страна на Украйна към Русия. Около 42 процента от участниците в проучването подкрепят идеята Киев да се откаже от част от териториите, които в момента са под контрола на руските сили, ако това ще доведе до край на конфликта, докато 45 процента смятат, че Украйна трябва да продължи да се бори, за да си върне контрола над окупираните области. 

Проучването е проведено по телефона и онлайн сред 1370 случайно избрани пълнолетни граждани, имащи право на глас, в периода между 11 и 13 август. 

 

 

 

 

 

