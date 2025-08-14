КГМ: Броят на китайските интернет потребители достигна 1,123 милиарда души

На пресконференция на Пресслужбата на Държавния съвет днес отговорникът на Държавното статистическо управление съобщи, че броят на интернет потребителите в Китай вече е достигнал 1,123 милиарда души, като степента на проникване на интернет е 79,7 на сто.

За периода на 14-ия петгодишен план Китай е създал Държавната платформа за интелигентно образование, която е най-голямата и най-богата на ресурси такава платформа в света. 1,07 милиарда души в цялата страна получават електронни карти за социално осигуряване, което обхваща повече от 75 процента от населението. Освен това вече стартира официално и национална информационна платформа за услуги за възрастни хора, предназначена да улесни работата в сектора. Все повече услуги са стандартизирани и леснодостъпни, а приложения за интелигентно управление на здравето и дистанционно консултиране правят живота в Китай все по-лесен.