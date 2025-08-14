КГМ: Проучване на CGTN: Зеленият преход на Китай дава посока за развитието на човечеството

Преди 20 години китайският председател Си Дзинпин представи своята концепция за зелено развитие "Чистите води и зелените планини са по-скъпи от златото и среброто". По този случай CGTN към КМГ проведе проучване сред 24 515 души от 48 страни, които дадоха висока оценка за успехите на Китай в управлението на екологията и зеления преход.

81,6 на сто от анкетираните считат, че концепцията на китайския председател чупи традиционния модел за "контролиране и управление след замърсяване". Над 71 процента дават висока оценка за балансираното насърчаване на висококачествено икономическо развитие и защитата на околната среда. Почти 60 на сто от анкетираните считат, че включването на зелената трансформация в държавния план за петгодишно развитие и целия процес на социално икономическо развитие в Китай заслужава вниманието на останалите страни по света.

68,8 процента от респондентите заявиха, че мащабното засаждане на дървета в Китай е оказало положително въздействие върху горското покритие в страната. 70,5 на сто пък високо оцениха развитието на новите източници за чиста енергия в Китай включително голямото увеличение на броя и мащаба на вятърните и фотоволтаичните централи.