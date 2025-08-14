Пожарите в Испания продължават, има и жертви

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Един човек е загинал при опит да изгаси горски пожар в северозападната испанска област Кастилия и Леон, с което броят на жертвите на пожарите това лято в страната вече са три, предаде Франс прес, като се позова на властите, съобщи БТА.

"Днес оплакваме нов смъртен случай - един човек, участвал в борбата с пожарите в провинция Леон, по-точно в района на Валдерана", написа в социалната мрежа "Екс" управителят на Кастилия и Леон Никанор Сен Велес.

Испания задейства механизма на ЕС за взаимопомощ, като поиска да ѝ бъдат предоставени "два самолета Канадеър", специализирани в борба с пожарите, припомня АФП.

Вътрешният министър Фернандо Гранде-Марласка съобщи, че молбата е била отправена официално снощи.