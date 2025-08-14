ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изчезналият Йожи от Наглите станал покер звезда сл...

Времето София 33° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21104372 www.24chasa.bg

Пожарите в Испания продължават, има и жертви

928
Снимка; Ройтерс

Един човек е загинал при опит да изгаси горски пожар в северозападната испанска област Кастилия и Леон, с което броят на жертвите на пожарите това лято в страната вече са три, предаде Франс прес, като се позова на властите, съобщи БТА.

"Днес оплакваме нов смъртен случай - един човек, участвал в борбата с пожарите в провинция Леон, по-точно в района на Валдерана", написа в социалната мрежа "Екс" управителят на Кастилия и Леон Никанор Сен Велес.

Испания задейства механизма на ЕС за взаимопомощ, като поиска да ѝ бъдат предоставени "два самолета Канадеър", специализирани в борба с пожарите, припомня АФП.

Вътрешният министър Фернандо Гранде-Марласка съобщи, че молбата е била отправена официално снощи.

Снимка; Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)