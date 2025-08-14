КМГ: Китай емитира специални дългосрочни държавни облигации за обновяване на оборудване

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китай приключи емисията на специални дългосрочни държавни облигации на стойност 188 млрд. юана (над 26 млрд. щатски долара) за 2025 г. Те са специално предназначени за мащабни обновявания на оборудване в ключови сектори на производството, икономиката и социалния живот, съобщава КМГ.

Средствата ще подкрепят около 8400 проекта в области като енергетика, логистика, екологична инфраструктура, образование и здравеопазване, като ще бъдат мобилизирани общи инвестиции за над 1 трилион юана.

От началото на 2025 г. Китай разшири обхвата на програмата си за модернизация на оборудването и за подмяна на потребителски стоки, което доведе до осезаемо подобрение на печалбите в засегнатите отрасли.