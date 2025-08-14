ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изчезналият Йожи от Наглите станал покер звезда сл...

КМГ: Китай емитира специални дългосрочни държавни облигации за обновяване на оборудване

Снимка: КГМ Снимка: Китайска медийна група

Китай приключи емисията на специални дългосрочни държавни облигации на стойност 188 млрд. юана (над 26 млрд. щатски долара) за 2025 г. Те са специално предназначени за мащабни обновявания на оборудване в ключови сектори на производството, икономиката и социалния живот, съобщава КМГ.

Средствата ще подкрепят около 8400 проекта в области като енергетика, логистика, екологична инфраструктура, образование и здравеопазване, като ще бъдат мобилизирани общи инвестиции за над 1 трилион юана.

От началото на 2025 г. Китай разшири обхвата на програмата си за модернизация на оборудването и за подмяна на потребителски стоки, което доведе до осезаемо подобрение на печалбите в засегнатите отрасли.

Снимка: КГМ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

