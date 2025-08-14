Американски композитор загуби делото срещу създателите на "Baby Shark"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Върховният съд на Южна Корея отхвърли днес иск за обезщетение в размер на 30 милиона вона (21 600 долара), предявен от американски композитор, който обвини южнокорейска компания за детско съдържание в плагиатство на неговата версия на песента "Baby Shark", предаде Асошиейтед прес и БТА.

С това се слага край на шестгодишна съдебна битка за правата върху световноизвестната мелодия.

Върховният съд потвърди решенията на по-нискоинстанционни съдилища от 2021 и 2023 г., които не намериха достатъчно основания да заключат, че компанията "Пинкфонг" е нарушила авторските права на Джонатан Райт.

Композиторът, известен още като Джони Олни, е записал своята версия през 2011 г. - четири години преди тази на "Пинкфонг", но и двете са базирани на традиционна мелодия, популярна от години в детските летни лагери в САЩ.

Съдилищата постановиха, че версията на Райт не се различава достатъчно от оригиналната мелодия, за да се квалифицира като оригинално творческо произведение, подлежащо на защита с авторски права, и че песента на "Пинкфонг" е достатъчно различна от тази на Райт.

Южнокорейският адвокат на американския композитор и компанията за момента не са отговорили на запитванията за коментар.

"Baby Shark" се превърна в световен феномен, след като беше пусната в "Ютюб" през 2015 г., като оригиналното видео вече има над 16 милиарда гледания и достигна 32-ро място в класацията Billboard Hot 100.