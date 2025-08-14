Руската делегация излетя за Аляска за преговорите с Тръмп

Руският държавен самолет Ил-96-300 с номер RA-96023 излетя в посока Анкоридж, Аляска от Москва. Смята се, че на борда е делегацията, която ще участва в преговорите с президента на САЩ Доналд Тръмп утре. Засега няма официална информация, че на борда на руския самолет се намира Владимир Путин.

Руският държавен самолет Ил-96-300 с номер RA-96023 Снимка: Flightradar24

Самолетът се насочва към базата на ВС на САЩ "Елмендорф-Ричардсън". Това е мястото, което ще е домакин на срещата на двамата президенти, пише Си Ен Ен.

Потвърдено е, че в състава на руската делегация за преговорите влизат външният министър Сергей Лавров, военният министър Андрей Белоусов и шефът на РФПИ Кирил Дмитриев.

Юлий Ушаков, съветникът на руския президент, заяви, че срещата в Аляска ще започне в 11.30 местно време утре, т.е. в 22:30 часа вечерта българско време.

Срещата ще започне с разговор между Путин и Тръмп във формат тет-а-тет с участието на преводачи. След това ще се проведат преговори в състава на делегациите и те ще продължат на работна закуска. По думите на Ушаков, руската делегация ще излети от Анкоридж "веднага след края на преговорите". Срещата между Русия и САЩ ще се проведе "на символично място на фона на 80-годишнината от победата", заяви Ушаков.

Според него, в близост до военната база "Елмендорф-Ричардсън", където ще се проведат руско-американските преговори, е разположено мемориално гробище, в което са погребани девет съветски пилоти, както и четирима души, загинали през 1942-1945 г. при използване на самолети от САЩ в рамките на ленд-лиза.